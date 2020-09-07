Дыру в стене исторического здания в Петербурге скрыли будкой

В Петербурге пролом в стене исторического дома на Васильевской острове спрятали за построенной на скорую руку будкой из ДСП.

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости«, речь идет о доме №22 на 5-й линии В.О. Там построили своеобразную будку с дверью из ДСП, которая закрывала одно из окон на первом этаже. Заглянув внутрь, журналист заметил жуткий пролом в стене.

Такой «ремонт» устроила собственница квартиры на первом этаже, решившая сделать себе отдельный вход и перевести жилое помещение в статус нежилого. Оказалось, что сама администрация Васильевского района торопила хозяйку квартиры с ремонтом.

Стоит отметить, что этот дом, фасад которого теперь испорчен, не является памятников и, следовательно, КГИОП не следит за его сохранностью.

При этом местные жители активно выступают против изменения фасада. Однако, внешняя стена является общим имуществом, поэтому мнение граждан тут не учитывается. Но и собственница не имела права ломать стену.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге детсад попал под суд за ремонт в историческом здании.