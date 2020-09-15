На Комендантском ночью разбились многомиллионные Ferrari и BMW

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Приморском районе поздним вечером 14 сентября произошла жесткая авария с участием двух дорогих иномарок. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Комендантском проспекте.

«Да, стоял на светофоре, при мне было. «Чел» на «Бэхе» подставился хорошо под удар. Парнишка на «Феррари» уйти пытался, но зацепил, дальше на встречку улетел. Повезло, что не было там никого»,

— пояснил произошедшее свидетель.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине на платформе «Детскосельская» пешеход погиб под колесами электрички.