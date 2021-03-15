В Кронштадте заложили камень на месте будущего памятника в память о восстании 1921 года

В Кронштадте заложили камень на месте будущего памятника в память о восстании 1921 года. Фото: Пул78

В Кронштадте заложили камень на месте будущего памятника в память о восстании 1921 года. Фото: Пул78

В Кронштадте прошла церемония заложения камня на месте будущего памятника, посвященного столетию Кронштадтского восстания 1921 года.

Как сообщает Telegram-канал «Пул78», мероприятие посетили губернатор Александр Беглов, представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцун и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Памятник установят в память о всех погибших в трагических событиях столетней давности. По словам Беглова, исторические события не должны разделять наше общество как гражданская война, которая разрушила экономику и нашу государственность.

Мединский заявил, что этот мемориал будет символом примирения. «Это будет монумент не только восставшим матросам, но и всем павшим с обеих сторон», — заключил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация памятника Николаю I в Петербурге потребует еще 40 млн рублей.