Съемки фильма «Фитин» помешают проезду в центре Петербурга

В центре Северной столицы ограничат дорожное движение в связи со съемками фильма.
По информации комитета по транспорту Петербурга, водителей ждут ограничения движения на Английской набережной и Галерной улице. Там будут снимать художественный фильм «Фитин».
19 июня съемки будут проходить на Английской набережной от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала. С 6 часов утра до 21 часа движение будет неоднократно приостанавливаться, но не более чем на 15 минут.
С 6 часов утра 18 июня до полудня 19 июня автомобилистам запретят остановку на Английской набережной от дома 44 до дома 68.
С 6 часов утра 18 июня до 21 часа 19 июня запрет остановки введут на Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса работы на теплосетях перекроют несколько полос.