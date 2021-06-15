Съемки фильма «Фитин» помешают проезду в центре Петербурга

Съемки фильма &#171;Фитин&#187; помешают проезду в центре Петербурга
Движение в городе будет ограничено. Фото: pixabay

В центре Северной столицы ограничат дорожное движение в связи со съемками фильма.

По информации комитета по транспорту Петербурга, водителей ждут ограничения движения на Английской набережной и Галерной улице. Там будут снимать художественный фильм «Фитин».

19 июня съемки будут проходить на Английской набережной от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала. С 6 часов утра до 21 часа движение будет неоднократно приостанавливаться, но не более чем на 15 минут.

С 6 часов утра 18 июня до полудня 19 июня автомобилистам запретят остановку на Английской набережной от дома 44 до дома 68.

С 6 часов утра 18 июня до 21 часа 19 июня запрет остановки введут на Галерной улице от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса работы на теплосетях перекроют несколько полос.

новости СПб ограничение движения съемки фильма


 

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