Минцифры скоро начнет принимать заявки от айтишников для отсрочки от весеннего призыва

Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях. Уточняется, что информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник.

Сотрудники нужно должны успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля с помощью портала Госуслуг. После этого работодатель увидит их в своём личном кабинете на портале.

Если же сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Работодатель до 9 февраля должен будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.