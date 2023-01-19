Минцифры скоро начнет принимать заявки от айтишников для отсрочки от весеннего призыва

Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях. Уточняется, что информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник.

Сотрудники нужно должны успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля с помощью портала Госуслуг. После этого работодатель увидит их в своём личном кабинете на портале.

Если же сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Работодатель до 9 февраля должен будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

армия призыв


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборге задержали двух воров электронных сигарет
Эликсир молодости: реально ли замедлить старение
Минцифры скоро начнет принимать заявки от айтишников для отсрочки от ...
В петербуржских купелях на Крещение окунулись 13 тысяч человек
В Петербурге с 20 января перестанет действовать запрет на плановую ...
В Петербурге хотят протестировать систему поминутной оплаты парковки
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за найденных человеческих останков
Дефицит Шредингера: хватает ли дошкольникам мест в детских садах