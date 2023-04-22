В МИД РФ прокомментировали решение о высылке российских дипломатов из Германии

Недавно Германии оповестила российские власти о том, что планирует сократить число российских дипломатов в стране ещё больше. На это не могли не отреагировать в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Как сообщается на сайте ведомства, МИД России решительно осуждает действия Берлина. По мнению местных властей, таким образом, Берлин демонстративно разрушает весь массив российской германских отношений, в том числе и их дипломатическое измерение.

МИД РФ принял решение ответить зеркальным образом. В ответ будут также высланы германские дипломаты, в планах сократить их число среди представительств в РФ до минимума. Уточняется, что об этом посол ФРГ в России был уведомлен ещё 5 апреля.

Напомним, что ранее стало известно, что Германия приняла решение экстренно выслать из страны трех дипломатических сотрудников генерального консульства ФРГ в Петербурге.

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