Россия вышлет из страны 20 немецких дипломатов

Власти Российской Федерации приняли решение выслать из страны порядка 20 немецких дипломатов. Как говорят в МИД РФ, это попросту ответная мера на действия представителей ФРГ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что ранее немецкие власти уведомили российскую сторону о таких действиях со своей стороны. Правда, тогда они просили не разглашать эту информацию.
Тем не менее сами же и допустили утечку этой информации в СМИ, хотя публично и отрицали принятие таких мер.
Ранее сообщалось, что Президент Российской Федерации Владимир Путин запланировал приезд в Петербург. Он станет участником заседания Совета законодателей. Мероприятие запланировано на 27 апреля. Подробнее по этой теме вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.