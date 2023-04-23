Россия вышлет из страны 20 немецких дипломатов

Власти Российской Федерации приняли решение выслать из страны порядка 20 немецких дипломатов. Как говорят в МИД РФ, это попросту ответная мера на действия представителей ФРГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что ранее немецкие власти уведомили российскую сторону о таких действиях со своей стороны. Правда, тогда они просили не разглашать эту информацию.

Тем не менее сами же и допустили утечку этой информации в СМИ, хотя публично и отрицали принятие таких мер.