Швеция решила выслать пятерых российских дипломатов

Сегодня, 25 апреля, Швеция приняла решение о высылке пятерых российских дипломатов. Об этом рассказал телеканалу SVT глава местного министерства внутренних дел Тобиас Билльстрем.
Он заявил, что сегодня Швеция уже вызвала посла Российской Федерации Виктора Татаринцева и рассказала ему о том, что пятерых сотрудников предложено выслать из страны, так как «их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях».
При этом телеканал утверждает, что сам Виктор Татаринцев отказался как-либо комментировать это решение. В министерстве иностранных дел Российской Федерации также пока не давали комментариев о произошедшем.
Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний приняла решение увеличить частоту полётов в столицу Татарстана — Казань. О этом сообщается на сайте авиакомпании.