Швеция решила выслать пятерых российских дипломатов

При этом телеканал утверждает, что сам Виктор Татаринцев отказался как-либо комментировать это решение. В министерстве иностранных дел Российской Федерации также пока не давали комментариев о произошедшем.

Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний приняла решение увеличить частоту полётов в столицу Татарстана — Казань. О этом сообщается на сайте авиакомпании.