Электросамокаты могут начать ставить на учет в ГИБДД

Электросамокаты — вполне себе уже отдельный вид транспорта, вот только практически без правил, к большому сожалению. Из-за этого порой не удается избежать дорожно-транспортных происшествий, а значит и травм. Теперь же их решили более активно контролировать.

Как пишет 110km, депутаты Государственной думы предложили обязать владельцев электросамокатов и других СИМ регистрировать свой транспорт в ГИБДД. Это должно привести к тому, что будет проще проводить идентификацию владельца СИМ и фиксировать нарушения в автоматическом режиме при помощи камер, уточняют «Известия».

По этим правилам СИМ нужно будет зарегистрировать в течение 10 дней с момента покупки. Это можно будет сделать через портал Госуслуг, как-либо приезжать в ГИБДД не потребуется.

Если конструкция СИМ не позволит разместить регистрационный номер, то использовать СИМ на дорогах общего пользования и в пешеходных зонах будет нельзя.