Минюст разрабатывает законопроект о запрете смены пола в паспорте

Российские власти разрабатывают проект закона, который мог бы запретить менять пол в паспорте и других документах. Об этом пишет издание ТАСС , ссылаясь на главу министерства юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко.

В ходе пленарной сессии молодёжного международного юридического форума в Петербурге стало известно, что этот документ подготовят уже в ближайшее время. Глава ведомства уверяет, что за четыре года в России зарегистрировали более 2,7 тысячи случаев смены пола в документах. При этом после смены пола было зарегистрировано примерно 190 браков.

Чуйченко считает, что этих людей нужно лечить, но не в сторону того, чтобы они меняли пол, а сторону того, чтобы они приняли решение налаживать свое психологическое состояние. Каких-либо точных сроков завершения разработки проекта закона, тем более его принятия, не приводится.