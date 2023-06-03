На ПМЭФ не допустят журналистов из недружественных стран

Совсем скоро Санкт-Петербург ждёт масштабное мероприятие – международный экономический форум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что интерес к форуму как и всегда большой.

Кроме этого, пресс-секретарь Песков обратил внимание на то, что ни один журналист из недружественных стран не аккредитован на этот форум.

Однако он подчеркнул, что интерес к форуму всё также большой, поэтому все другие журналисты будут работать на этой площадке. Отметим, что это крупнейший экономический форум в стране. В этом году он состоится в период с 14-го по 17 июня. Ранее стало известно, что традиционно в пленарном заседании форума примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. О чем пойдёт речь в его выступлении, на данный момент не разглашается.