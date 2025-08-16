Обновленные бани открылись в Кронштадте

После проведения масштабных восстановительных работ в Кронштадте вновь открылся общественный банный комплекс.

В результате капитального ремонта, который стал первым реализованным проектом в рамках губернаторской инициативы по обновлению городских общественных бань, жители Кронштадта теперь могут посещать модернизированное заведение на улице Велещинского.

В процессе модернизации были обновлены отделения для мужчин и женщин, полностью заменены инженерные коммуникации и вентиляционная система, а также установлен пандус и специальный лифт для обеспечения безбарьерного доступа.

Как сообщает Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, бани сохранили свою ключевую социальную функцию, предоставляя помывочные услуги для горожан из неблагоустроенного жилищного фонда.

Для льготных категорий граждан и малоимущих семей предусмотрены специальные тарифы, разница по которым компенсируется из городского бюджета. К концу 2026 года планируется выполнить капитальный ремонт еще 21 банного комплекса; в настоящее время активные работы ведутся в Ломоносове, Стрельне, Сестрорецке, Зеленогорске и Песочном.