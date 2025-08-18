Суд обязал «Ленфильм» выплатить Росимуществу 2,6 млн рублей дивидендов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал киностудию «Ленфильм» выплатить Росимуществу 2,6 миллиона рублей дивидендов за 2022 год и начисленные проценты.

Суд удовлетворил исковые требования Росимущества к киностудии «Ленфильм». Федеральное агентство требовало взыскать задолженность по дивидендам за 2022 год в размере 2,6 миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, которые продолжают начисляться до момента фактического погашения долга.

На заседании 30 июля представители «Ленфильма» пытались оспорить требования, ссылаясь на сложное финансовое положение киностудии. Однако суд отметил, что это обстоятельство не освобождает предприятие от обязательств перед единственным акционером — Российской Федерацией в лице Росимущества. Согласно распоряжению агентства от апреля 2024 года, половина чистой прибыли «Ленфильма» за 2022 год подлежала распределению в качестве дивидендов по 105 498 обыкновенным акциям.

Срок выплаты истек 14 июня 2024 года, однако киностудия так и не исполнила обязательство. Суд проверил расчет процентов и признал их соответствующими законодательству, отказавшись уменьшить сумму взыскания. В решении подчеркивается, что наличие у ответчика иных финансовых обязательств не является основанием для освобождения от выплаты дивидендов, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Помимо основной задолженности и процентов, суд возложил на «Ленфильм» обязанность по возмещению судебных издержек, включая уплату государственной пошлины.

Ранее киностудии удалось добиться снятия ареста с части имущества, однако текущее судебное решение создает новые финансовые обязательства перед государством.