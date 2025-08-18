Эксперт Якубович рассказал о плюсах и рисках курортного сбора в Петербурге

За первые шесть месяцев действия туристического налога Санкт-Петербург получил 524,5 миллиона рублей в бюджет.

Согласно федеральному законодательству, данные средства должны компенсировать нагрузку на инфраструктуру от возросшего турпотока. Однако эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович отметил ряд системных вопросов, связанных с прозрачностью расходования собранных средств.

По словам эксперта, мировая практика применения подобных сборов распространена от Венеции до Бутана. В России механизм взимания предусматривает платеж в размере 1-5% от стоимости номера (минимум 100 рублей за сутки), который оплачивают владельцы средств размещения. К 2029 году ставка достигнет максимальных 5% с возможной сезонной дифференциацией.

Опыт других российских регионов демонстрирует неоднозначные результаты. В Пятигорске собранные средства направили на реконструкцию фонтана, оставив без решения проблему отсутствия общественных туалетов. Аналогичная ситуация наблюдается в Сочи и Геленджике, где отсутствует детальная отчетность о расходовании средств.

В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметил, что заключается проблема заключается в отсутствии федерального контроля за целевым использованием средств и обязательной публичной отчетности. Это создает риски неэффективного расходования ресурсов, которые уже поступают в бюджеты через общегосударственную налоговую систему.

Опыт в Петербурге пока выглядит более перспективным. Часть средств уже направлена на улучшение городской среды. Однако окончательные выводы о эффективности механизма делать преждевременно, добавил Якубович

Успех инициативы будет зависеть от способности властей обеспечить прозрачность расходов и направить средства на реальное улучшение туристической инфраструктуры, сохраняя при этом привлекательность города для туристов.