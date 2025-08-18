Петербуржцев ждет прохладная неделя с ежедневными дождями

С 18 по 24 августа Санкт-Петербург ожидает прохладная погода с температурой 15-20 градусов и ежедневными кратковременными дождями.

По данным метеорологов, предстоящая неделя в Санкт-Петербурге будет характеризоваться стабильно прохладной погодой с периодическими осадками, сообщает NEWS.ru.

Температурный фон сохранится в пределах 15-20 градусов тепла в дневное время. В отличие от московского региона, где ожидаются сильные ливни, осадки в Северной столице будут носить кратковременный характер. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, атмосферные фронты и циклоны, активные в центральной части России, не затронут территорию Петербурга. Однако практически каждый день возможны непродолжительные дожди. Такая погодная картина, сохранится до конца недели.