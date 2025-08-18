Понедельник, 18 августа 2025
Жительница Волосовского района пожаловалась Дрозденко на экологические проблемы

Даниил Александров
Фото: Baltphoto

Во время прямой линии жительница Волосовского района пожаловалась губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на экологические проблемы, связанные с отходами местной птицефабрики.

В ходе традиционной прямой линии с жителями Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко рассмотрел обращение жительницы деревне Клопицы Волосовского района. Она сообщила, что территория систематически загрязняется отходами птицефабрики. По ее словам, отходы размещают на полях с нарушением экологических норм.

Губернатор пояснил, что использование органических удобрений является необходимой частью сельскохозяйственного производства, однако подчеркнул важность соблюдения технологических требований. Особое внимание было уделено вопросу защиты водных объектов от возможного загрязнения стоками. Дрозденко поручил направить на место специалистов для проверки наличия защитных сооружений и соответствия процесса утилизации отходов установленным нормативам.

Кроме экологической проблемы, жительница подняла вопросы состояния местных дорог и распространения борщевика Сосновского. Губернатор заверил, что эти вопросы также будут взяты на контроль соответствующими службами. В ближайшее время профильные ведомства должны представить предложения по решению обозначенных проблем.

