Парад планет украсил небо в ночь на вторник

Минувшей ночью жители Санкт-Петербурга наблюдали парад планет, в котором участвовали Юпитер, Венера и Луна, однако Меркурий остался незаметным для наблюдателей.

В ночь на 19 августа на территории России можно было наблюдать астрономическое явление, известное как парад планет. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в небе одновременно были видны Юпитер, Венера и Луна, формируя визуальную линию.

Исследователи отметили, что Меркурий, несмотря на ожидания некоторых наблюдателей, не был виден из-за чрезмерной близости к Солнцу.

Лаборатория солнечной астрономии опубликовала в своем Telegram-канале фотографии явления, полученные от наблюдателей из различных регионов. Ученые подчеркнули, что возможность наблюдения парада была обеспечена оптимальным положением Луны, которая заняла необходимую позицию относительно других небесных тел.