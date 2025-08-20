Петербургское УФАС предупредило фармкомпанию о некорректном сравнении

Санкт-Петербургское УФАС вынесло предупреждение фармацевтической компании «Герофарм» за признаки недобросовестной конкуренции.

Пресс-служба ведомства сообщает, что нарушение связано с некорректным сравнением лекарственных препаратов в опубликованной статье.

В материале проводилось сравнение между продукцией «Герофарм» и препаратом компании «ЭВЕР Нейро Фарма». Антимонопольная служба установила, что сравнение было основано на неполных данных и нарушает закон о защите конкуренции.

Компании выдано обязательное предписание об удалении спорной статьи с публичных ресурсов. В случае невыполнения требований в установленный срок УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.