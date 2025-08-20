ИИ обработал 130 тысяч звонков петербуржцев о работе транспорта

Искусственный интеллект уже четыре года успешно работает в контакт-центре петербургского ГКУ «Организатор перевозок».

За первое полугодие 2025 года голосовой помощник принял более чем 130 тысяч звонков, автоматически обработав 20% обращений без участия операторов.

Как сообщает пресс-служба учреждения, внедрение цифрового ассистента позволило значительно снизить нагрузку на сотрудников. Система предоставляет актуальную информацию о времени прибытия транспорта, стоимости проездных билетов и правилах парковки.

Напомним, что ранее пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок» сообщала, что в городе продолжаются временные изменения маршрутов общественного транспорта. С 18 по 20 августа скорректированы трассы автобусных маршрутов № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 181, 191 и троллейбусного маршрута № 10 из-за дорожных работ на Невском проспекте.