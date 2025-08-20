В Петербурге внедряют инновационные системы на транспорте и в аэропорту

Санкт-Петербург активно внедряет современные технологии в транспортную инфраструктуру, делая акцент на беспилотных системах и искусственном интеллекте.

По информации пресс-службы городского Комитета по транспорту, инновационные решения уже проходят испытания на маршрутах наземного электротранспорта, где автоматизация управления позволяет снизить аварийность и повысить точность соблюдения расписания.

Особое внимание уделяется системам видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, способным выявлять подозрительные ситуации и оперативно реагировать на нештатные происшествия. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности пассажиров на остановках и в салонах общественного транспорта, создавая более защищенную среду для горожан.

В аэропорту Пулково параллельно внедряются биометрические системы идентификации, ускоряющие процесс регистрации и посадки пассажиров. По словам представителей транспортной отрасли, город продолжит инвестировать в инновационные проекты, чтобы сделать передвижение по региону более комфортным и безопасным для всех жителей и гостей северной столицы.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев подробно рассказали о перспективных направлениях развития транспортной системы. Отмечается, что городские власти планируют существенно увеличить объем инвестиций в инновационные проекты, связанные с цифровизацией и автоматизацией перевозок.