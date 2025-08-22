Mia Boyka и Миша Марвин представили патриотический клип ко Дню флага России

Ко Дню российского флага Mia Boyka и Миша Марвин выпустили клип на народную песню «Ах ты степь широкая…».

Артисты представили современное прочтение классической народной песни, сохранив ее глубину и аутентичность, но дополнив современным звучанием и визуальными образами. Клип был создан при участии режиссера Элины Шевченко, этно-арт-театра «Варма» и продюсерского центра «Интеграция». Монтаж проекта выполнил Петр Сикдар.

В описании проекта указано, что песня давно стала частью культурного кода и передает чувство причастности к великой истории, сообщает «ФедералПресс».

Композиция призвана подчеркнуть ценности преемственности, единства и любви к Родине, а также напомнить о силе народной памяти и красоте традиций. Релиз приурочен к одному из важнейших государственных праздников России.