Путин поддержал создание программы развития образовательной среды в наукоградах

Президент России Владимир Путин поддержал разработку программы поддержки образовательной инфраструктуры в наукоградах и городах технологического развития.
В ходе обсуждения вопросов технологического развития глава Росатома Алексей Лихачев предложил создать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах, имеющих ключевое значение для обеспечения технологического суверенитета России.
Глава государства поддержал эту инициативу и поручил разработать соответствующие меры, сообщает ТАСС.
Программа направлена на создание условий, которые не только предотвратят отток квалифицированных кадров из наукоградов, но и сделают эти города привлекательными для специалистов. Особое внимание будет уделено развитию образовательной среды в населенных пунктах, где ведутся работы по укреплению технологического суверенитета страны.