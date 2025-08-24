Группа туристов с петербуржцами пропала на Курильских островах

На острове Итуруп в Сахалинской области пропала туристическая группа из десяти человек, включая четырех жителей Северной столицы.

Как сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин, группа потеряла связь в районе вулкана Баранского.

По данным источника «Известий», пропавшая группа не проходила обязательную регистрацию перед выходом на маршрут. Предполагается, что туристы могли сбиться с пути из-за сложных погодных условий, включая сильный туман. Отмечается, что гид впервые проводил маршрут в этом районе.

К поисковым операциям подключились сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы Курильского округа и военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи. На текущий момент информация о местонахождении группы отсутствует, поисково-спасательная операция продолжается.