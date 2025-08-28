Четверг, 28 августа 2025
$80.53 €93.37 ¥11.18
14.5 C
Санкт-Петербург
Новости

РЖД показали в Петербурге новый пассажирский вагон большего размера

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Холдинг Российские железные дороги продемонстрировал в Северной столице пассажирский вагон с увеличенными размерами. 

Новые купейные и штабные вагоны габарита Т длиннее на 73 сантиметра и шире на 28 сантиметров по сравнению с действующей моделью 1-ВМ. Это дало возможность разместить больше мест для пассажиров и повысить комфорт. В купейной версии теперь 40 мест вместо 36, а также предусмотрена отдельная душевая и система покупейного контроля температуры.

Глава компании Олег Белозеров ранее заявлял о планах запустить 38 таких вагонов на направлении Москва — Санкт-Петербург осенью 2025 года. Сейчас подвижной состав проходит обкатку на сети железных дорог.

До этого стало известно, что РЖД активно работают над внедрением системы биометрической посадки пассажиров в поезда. Как сообщил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин, в настоящее время ведется всесторонняя проработка этого вопроса.

 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Читать далее
Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть дети суд авария следствие мигранты владимир путин статистика жкх музыка работа деньги кино кадры штрафы ученые Госдума скандал конкурс реставрация школа росгвардия опрос спасатели город транспорт минздрав история подросток авито следственный комитет законопроект актер ск кирилл поляков ржд страхование культура фильм депутаты памятник поезд приговор

Новости дня

Новости

Половина петербуржцев поддерживает ограничения для релокантов на госслужбе

Новости

Песков заявил об отсутствии запросов в Кремль от создателей фильма о Путине

Ленинградская область

В Ленобласти и Петербурге за сутки произошло 363 ДТП

Новости

Бастрыкин просит доложить ему о деле с избиением подростка в Петербурге

Новости

Пассажиропоток вокзалов Петербурга превысил 23 миллиона

Новости

Школьникам и студентам Петербурга доступны льготные проездные билеты

Новости

Семье школьника выплатят компенсацию за перелом, полученный на перемене

Общество

Российские компании все чаще выбирают подрядчиков по портфолио — Авито Услуги

Новости

В Петербурге запустят проекты по защите природы

Новости

Busta Rhymes не исключает сотрудничества с российскими музыкантами

Новости

Эксперт Чернышев прогнозирует внедрение ИИ для страховки пилотов от ошибок

Новости

Историк Малышева предупредила о рисках массового увлечения историей

Новости

На Солнце зафиксировали рекордное появление пятен

Новости

Новым руководителем Комитета по тарифам стал Станислав Протасов

Культура

На Соловках изучат древние певческие рукописи XVII века

Новости

СМИ опубликовали первый кадр с Джудом Лоу в образе Путина

Новости

Росгвардия вернула домой потерявшегося шестилетнего ребенка в Санкт-Петербурге

Новости

Александра Трусова впервые показала лицо новорожденного сына

Новости

Минздрав вводит новые критерии отбора частных клиник для работы в системе ОМС

Бизнес-вести

В Петербурге выделят 72 участка для строительства ВСМ

Наука

Петербург может ожидать магнитная буря из-за рекордной солнечной активности

Новости

РКН оштрафовал операторов данных на 130 млн рублей за нарушение локализации

Культура

В Петербурге утвердили программу реставрации фасадов 255 исторических зданий

Ленинградская область

СК выявил нарушения миграционного режима на стройке в Ленинградской области

Ленинградская область

Власти Ленинградской области объявили о старте транспортной реформы с 2026 года

Новости

Спасатели не обнаружили признаков жизни у альпинистки Наговициной на пике Победы

Новости

Суд окончательно отказал сыну Градского в пересмотре дела о наследстве

Культура

Вестибюль станции «Парк Победы» не получило охранный статус

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb