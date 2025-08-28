РЖД показали в Петербурге новый пассажирский вагон большего размера

Холдинг Российские железные дороги продемонстрировал в Северной столице пассажирский вагон с увеличенными размерами.

Новые купейные и штабные вагоны габарита Т длиннее на 73 сантиметра и шире на 28 сантиметров по сравнению с действующей моделью 1-ВМ. Это дало возможность разместить больше мест для пассажиров и повысить комфорт. В купейной версии теперь 40 мест вместо 36, а также предусмотрена отдельная душевая и система покупейного контроля температуры.

Глава компании Олег Белозеров ранее заявлял о планах запустить 38 таких вагонов на направлении Москва — Санкт-Петербург осенью 2025 года. Сейчас подвижной состав проходит обкатку на сети железных дорог.

До этого стало известно, что РЖД активно работают над внедрением системы биометрической посадки пассажиров в поезда. Как сообщил заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин, в настоящее время ведется всесторонняя проработка этого вопроса.