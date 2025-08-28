Половина петербуржцев поддерживает ограничения для релокантов на госслужбе

Почти половина жителей Санкт-Петербурга поддерживает идею ограничения доступа вернувшихся релокантов к государственной службе.

Согласно исследованию, 49% респондентов согласны с предложением спикера Государственной думы Вячеслава Володина о введении соответствующих ограничений.

Каждый пятый участник опроса выступил против подобных мер, а 31% затруднился с ответом. Как сообщает SuperJob, мужчины чаще поддерживают ограничения — 55% против 43% среди женщин. Наибольшие различия наблюдаются в возрастных группах: среди респондентов старше сорока пяти лет поддержка достигает 66%, тогда как среди молодежи до тридцати пяти лет этот показатель составляет 45%.

Исследование также выявило корреляцию с уровнем дохода: среди зарабатывающих до пятидесяти тысяч рублей в месяц инициативу поддерживают 42%, а среди тех, чей доход превышает сто тысяч — 54%.