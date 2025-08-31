Лолита Милявская заявила о поджоге двери организатора ее концерта в Петербурге

Певица Лолита Милявская сообщила о инциденте с поджогом двери соорганизатора ее концерта в Санкт-Петербурге Игоря Грановского. По словам артистки, происшествие связано с конфликтом с перекупщиками билетов на ее ноябрьское выступление в БКЗ «Октябрьский».

Милявская заявила в соцсетях, что неизвестные подожгли дверь Грановского после того, как организаторы начали борьбу с перепродажей билетов по ценам, превышающим номинальную стоимость в два-три раза. Певица предупредила, что билеты, приобретенные у перекупщиков, не будут приниматься на возврат.

Артистка сравнила ситуацию с 1990-ми годами, но подчеркнула, что те времена прошли. Милявская призвала всех недовольных предъявлять претензии лично ей, заявив, что будет защищать Грановского. Она также рекомендовала поклонникам внимательно изучать схемы покупки билетов, чтобы избежать приобретения у непроверенных продавцов.

Концерт Лолиты Милявской запланирован на ноябрь 2024 года в петербургском БКЗ «Октябрьский». Организаторы продолжают принимать меры против нелегальной перепродажи билетов.