Эксперты Авито Авто назвали основные причины поломки автокондиционеров

Александр Мокан
Фото: pxhere.com

Первый в мире серийный автомобиль с кондиционером, Packard 12 Sedan, представили в 1939 году. Сегодня же эта система стала неотъемлемой частью комфортной поездки, особенно в жару. Ее отказ способен испортить любую поездку. Эксперты Авито Авто объяснили, как работает система кондиционирования и почему она выходит из строя.

Принцип работы автомобильного кондиционера основан на циркуляции хладагента – фреона, меняющего температуру при перепадах давления. После нажатия кнопки включения компрессор сжимает фреон, нагревая его до 80 градусов. Затем хладагент охлаждается в конденсоре, осушается от влаги и проходит через терморегулирующий вентиль, где резко остывает до 5 градусов. Холодный фреон поступает в испаритель, где и охлаждает воздух, поступающий в салон. Вместе с фреоном по системе циркулирует специальное масло, смазывающее узлы компрессора.

Одна из частых причин недостаточного охлаждения – утечка фреона. Система теряет хладагент через микротрещины и уплотнители. Признаком проблемы является теплый воздух из дефлекторов даже на максимальной мощности. Самостоятельная дозаправка возможна как временная мера, но для поиска и устранения утечки нужны специалисты.

Эффективность работы снижает загрязнение радиатора-конденсора, расположенного за решеткой радиатора. Его соты забиваются пылью, пухом и грязью, что ухудшает теплообмен. О проблеме говорит холодный воздух на ходу и теплый при остановке автомобиля. Чистку конденсора лучше доверить профессионалам во избежание повреждения сот.

К серьезным поломкам приводит недостаток масла в системе, вызывающий перегрев и выход из строя компрессора. Скрежет или полная тишина при включении кондиционера сигнализируют о неисправности этого узла. Ремонт компрессора требует квалификации и специального оборудования.

Слабый поток холодного воздуха часто связан с засорением салонного фильтра или испарителя. Грязный фильтр ухудшает airflow и может быть причиной неприятного запаха. Его замена – простая и недорогая процедура. Загрязненный испаритель, расположенный за панелью приборов, требует профессиональной чистки и дезинфекции.

В современных автомобилях к отказу кондиционера могут привести сбои в работе датчиков или электронных блоков управления. Для их диагностики необходимо подключение специального сканера в автосервисе.

Для бесперебойной работы системы эксперты Авито Авто рекомендуют ежегодно менять салонный фильтр, регулярно промывать конденсор и выключать кондиционер за несколько минут до окончания поездки, оставляя включенной вентиляцию для просушки испарителя.

