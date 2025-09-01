Почти 6 тысяч детей перевезли за лето в лагеря Петербурга

ГУП «Пассажиравтотранс» перевезло 5976 детей в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с 30 мая по 31 августа было организовано 176 автобусных рейсов. Наиболее популярными направлениями стали детский оздоровительный лагерь «Юный строитель» и детский оздоровительно-образовательный центр Россонь имени Юрия Шадрина.

Предприятие также обеспечило транспортное обслуживание международных детских делегаций из Абхазии, Венесуэлы и Киргизии, приехавших на праздник «Алые паруса». Было перевезено более чем 1,5 тысячи юных гостей. Все перевозки осуществлялись в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для обеспечения безопасности использовались современные автобусы с высококвалифицированными водителями, прошедшими специальный инструктаж. На всем пути следования колонны сопровождались автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения.