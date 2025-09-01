Ксения Собчак опровергла информацию об обысках в своем ресторане

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о проведении обысков в своем ресторане Veter в Санкт-Петербурге.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что оперативные мероприятия проводились в соседнем банкетном зале комплекса «Летучий голландец», расположенном на том же корабле.

Инцидент произошел в минувшие выходные, когда правоохранительные органы провели рейд на корабле у Мытнинской набережной после анонимного обращения. В ходе операции были задержаны пять человек, у которых изъяли наркотические вещества. Двое гостей были привлечены к административной ответственности за употребление запрещенных веществ.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотических средств. Расследование инцидента продолжается, при этом ресторан Собчак не имеет к нему никакого отношения.