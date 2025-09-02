Автомобиль актера Головина конфискован за долги

Актер Александр Головин остался без автомобиля по причине серьезной задолженности перед микрокредитной компанией.

Решением суда микрокредитная организация взыскала с актера залоговое имущество — его автомобиль, в связи с невыполнением кредитных обязательств. Постановление суда о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное транспортное средство в пользу ООО «МКК «Страна Экспресс» уже вступило в законную силу. Это означает, что процедура изъятия машины будет проведена в принудительном порядке.

Согласно данным, полученным ТАСС, Александр Головин заключил договор микрозайма на беспрецедентный срок в 366 месяцев, с процентной ставкой в 99% годовых. Условиями соглашения предусматривался залог автомобиля, однако актер не смог соблюсти условия возврата средств, просрочив выплаты более чем на один календарный год. Этот факт и стал основанием для обращения финансовой организации в суд. На судебное слушание сам Головин не явился.

Артист хорошо известен зрителям по ролям в таких проектах, как художественный фильм «Сволочи» и телевизионный сериал «Кадетство».