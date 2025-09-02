Принц Гарри посетит Лондон без Меган Маркл

Герцог Сассекский принц Гарри планирует на следующей неделе посетить Великобританию без супруги.

Как сообщает Mirror, он примет участие в церемонии вручения премии WellChild, которая совпадает с третьей годовщиной смерти королевы Елизаветы II.

Этот визит может стать поводом для первой за полгода встречи с королем Чарльзом III. Их последнее общение состоялось в начале прошлого года и длилось не более 30 минут. Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми, которых король не видел с лета 2022 года.

По данным издания, 90 процентов респондентов опроса высказались против возвращения герцогини в Великобританию.

До этого различные эксперты сходились во мнении, что отношения с принцем Уильямом остаются напряженными, хотя между командами уже налажен канал для обмена информацией.

Ранее стало известно о том, что принц Гарри может снять фильм о принцессе Диане.