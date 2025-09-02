В Царском Селе состоится фестиваль «Яблочный полдень»

В Царском Селе 6 сентября пройдет двенадцатый семейный праздник «Яблочный полдень». Мероприятие состоится в историческом комплексе Верхние теплицы.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», гостей ждет программа с театрализованными представлениями и мастер-классами.

Фестиваль продлится пять часов, начиная с полудня. Посетители смогут принять участие в викторинах, экскурсиях и дегустации варенья. Завершится праздник концертной программой для всех гостей.

Тема этого года — Белый налив, посвященный белым овощам, которые выращивались в царскосельских оранжереях в XIX веке. Гости увидят уникальную коллекцию белых огурцов, помидоров, баклажанов, перцев, дынь, арбузов, тыкв, кукурузы и моркови.

