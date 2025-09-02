В России ожидаются хорошие условия для наблюдения за полярным сиянием

В европейской части России ожидаются лучшими за последние три месяца условия для наблюдения за полярными сияниями.

Явление можно будет наблюдать в течение примерно четырех часов — с 22 часов до 2-3 часов ночи по московскому времени.

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии, в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля. Это явление в сочетании с высокой скоростью солнечного ветра создает благоприятные условия для формирования мощного полярного сияния.

В отличие от предыдущих наблюдений, на этот раз явление смогут увидеть жители не только северо-западных, но и центральных и западных регионов страны. Специалисты отмечают, что текущие условия предоставляют одни из самых высоких шансов для наблюдения этой осенью.