Россельхознадзор опроверг информацию об экспорте яиц в США

Россельхознадзор официально опроверг информацию о поставках куриных яиц из России в Соединенные Штаты Америки. Ранее ряд средств массовой информации сообщил о экспортной сделке на сумму 450 тысяч долларов, заключенной в июле 2025 года.

По данным «Интерфакса», в ведомстве подчеркнули отсутствие российских предприятий, аттестованных для поставок яичной продукции на американский рынок. Мониторинг экспортных операций осуществляется через систему «ВетИС», которая не фиксировала подобных отгрузок. Сообщения о возобновлении экспорта впервые с 1992 года признаны несоответствующими действительности.

В августе 2025 года средние цены на дюжину яиц в США составляли около трех долларов и шестидесяти центов, что значительно ниже пиковых значений начала года. В России ценовая динамика демонстрировала снижение с начала 2024 года после резкого роста осенью 2023 года, однако в сентябре 2025 года вновь наметилась тенденция к умеренному подорожанию.