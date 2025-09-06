Принц Гарри вспомнил день похорон принцессы Дианы

Ровно 28 лет назад в Лондоне состоялись похороны принцессы Дианы, ставшие тяжелым испытанием для ее младшего сына Гарри.

Как сообщает Mirror, 12-летний принц был вынужден участвовать в траурной процессии спустя всего неделю после гибели матери в автокатастрофе в Париже. Мальчик шел за гробом в сопровождении старшего брата, отца, деда и дяди под пристальными взглядами тысяч людей.

Годы спустя Гарри неоднократно возвращался к этим травмирующим воспоминаниям, признаваясь, что подобное испытание не должно выпадать на долю ребенка. Он ощущал себя потерянным и одиноким, несмотря на поддержку близких, а давление публичного внимания оставило глубокий след в его психике. По словам принца, шествие по центральным улицам британской столицы стало символом не только национального горя, но и личной драмы.

Сегодня Гарри продолжает делиться своим опытом, чтобы помочь другим людям, переживающим утрату близких. Его откровения заставили многих задуматься о важности защиты психического здоровья детей в трудные моменты жизни. История принца напоминает, что за громкими публичными событиями всегда скрываются глубокие личные переживания.