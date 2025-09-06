Нелегальные ларьки с фруктами и выпечкой снесли в двух районах города

Два нелегальных торговых ларька ликвидировали в Санкт-Петербурге в ходе проверочных мероприятий.

Рейды были организованы сотрудниками Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в двух районах города — Красносельском и Приморском. В обоих случаях торговая деятельность велась без необходимых разрешений и документов.

Как сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, в демонтированных объектах продавались свежие фрукты, овощи и различная выпечка. В одном случае конструкцию аккуратно переместили на специализированный склад временного хранения. Во втором случае составили протокол об административном правонарушении и изъяли все торговое оборудование с товаром.

За семь дней сотрудники ведомства составили свыше сорока протоколов за несанкционированную торговлю. Нарушения выявлялись в том числе с помощью современной платформы «Безопасный город», которая активно используется для мониторинга сферы нестационарной торговли.