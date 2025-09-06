Уникальные рельсы для скоростной магистрали будут сварены в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10 сентября начнется процесс сварки рельсов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Работы будут осуществляться на рельсосварочном предприятии №1, входящем в группу «Синара».
Как сообщает пресс-служба РЖД, для проекта изготовили уникальные рельсы марки ДТ350ВС400 длиной 100 метров каждый. Для обеспечения комфорта при движении поездов рельсы будут сваривать в единые 800-метровые плети, что минимизирует количество стыков.
Специалисты ВНИИЖТ и компании «Евраз» разработали специальные требования к режимам сварки, обеспечивающие надежность соединений.
Как ранее отметил ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, создание ВСМ станет первым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.
Напомним, что данный строительный проект одобрил лично глава российского государства Владимир Путин.