Уникальные рельсы для скоростной магистрали будут сварены в Петербурге

Совместная магистратура Школы дизайна НИУ ВШЭ и девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург» подвела первые итоги. Обучение по программе «Дизайн среды» завершили шесть студентов, пятеро из них получили дипломы с отличием. Двое выпускников уже начали карьеру в московском офисе «Проектного института–2», где работают над архитектурно-градостроительными проектами и внедрением технологий искусственного интеллекта в проектирование.Программа стартовала в 2023 году благодаря грантовой поддержке «Главстроя» и была ориентирована на подготовку специалистов нового типа — тех, кто способен совмещать архитектурное проектирование, девелопмент и управление процессами. В конкурсный отбор попадали кандидаты с опытом в архитектуре и дизайне, стремившиеся развивать свои компетенции в области комплексного освоения городской среды.Учебный процесс строился на сочетании теории и практики: студенты участвовали в работе над реальными задачами — от благоустройства общественных пространств в...