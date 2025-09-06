Слабые магнитные бури ожидаются на Земле в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможности возникновения слабых магнитных бурь в ближайшие выходные.

Согласно данным эксперта, 4 сентября в 22:15 по московскому времени произошел выброс солнечного протуберанца, который спровоцировал незначительный выброс корональной массы.

Как уточнил Леус в своем Telegram-канале, этот выброс может оказать влияние на геомагнитное поле нашей планеты в воскресенье, 7 сентября. Особенностью текущей ситуации является потенциальное наложение выброса корональной массы на поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, которая находится в оптимальной позиции для воздействия на Землю.

Метеоролог пояснил, что такое сочетание факторов способно вызвать заметные возмущения геомагнитного поля, которые периодически будут достигать уровня слабых магнитных бурь категории G1. Подобные явления обычно не оказывают серьезного воздействия на работу технического оборудования и здоровье людей, но могут быть ощутимы для метеозависимых лиц, которые часто реагируют на подобные геомагнитные изменения.