На Солнце вновь произошла вспышка, которая может привести к магнитным бурям

В ночь на 7 сентября на Солнце зарегистрирована значительная вспышка, относящаяся к предпоследнему классу мощности.

Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, событие произошло в 01:15 по московскому времени. По данным ученых, вспышка класса M1.2 продолжалась 10 минут и возникла в группе пятен 4207. Специалисты отметили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий, где класс M представляет средний уровень мощности.

Как уточнили геофизики, такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли эти облака плазмы способны вызывать геомагнитные возмущения и магнитные бури.

Мощность излучения при вспышке минимального класса A0.0 составляет 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый последующий класс означает десятикратное увеличение мощности. Ученые продолжают мониторинг солнечной активности для оценки возможных последствий для земной магнитосферы.