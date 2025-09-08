Игорь Шувалов призвал к обсуждению этики ИИ в культурной сфере

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил о необходимости публичного обсуждения этических и правовых аспектов применения искусственного интеллекта (ИИ) в культуре.

Шувалов заявил о необходимости открытого обсуждения этических и правовых аспектов применения технологий искусственного интеллекта в культурной сфере. Данное заявление прозвучало в преддверии XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который состоится 11-13 сентября.

Шувалов подчеркнул, что технологическое лидерство требует публичного диалога по вопросам формирования ценностей в цифровую эпоху, влияния цифровизации на творческие процессы и ответственности разработчиков перед обществом. В рамках запланированной сессии «Технологии культуры» в Царском Селе ожидается участие представителей искусства и бизнеса, включая дирижера Юрия Башмета и продюсера Артема Михалкова.

Отметим, что форум объединит свыше 400 спикеров из России и зарубежных стран. Деловая программа включает 11 тематических секций, среди которых впервые представлено направление «Художественное образование».