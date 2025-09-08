Петербург претендует на инфраструктурный кредит в 13,1 млрд рублей

Санкт-Петербург подал заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 13,1 миллиарда рублей. Средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры и особой экономической зоны.

В Смольном направили заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 13,1 миллиарда рублей. Документ был предварительно рассмотрен в правительстве Российской Федерации среди проектов из 13 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Планируемое финансирование будет направлено на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма и развития инфраструктуры особой экономической зоны.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что ключевыми критериями отбора являются объем привлекаемых внебюджетных средств, потенциал бюджетных поступлений и качество реализации предыдущих кредитных программ.