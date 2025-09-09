В центре Петербурга введут временные ограничения движения транспорта

С 11 по 12 сентября в центре Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта в связи с мероприятиями, посвященными Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская в ходе пресс-конференции.

Согласно информации, запрет на остановку транспорта будет действовать в разное время на 12 участках дорог. Еще на 10 участках введут запрет на движение транспорта, а на одном участке сузят проезжую часть. Подробная информация размещена на официальном сайте Комитета по транспорту.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. Информация об изменении трасс маршрутов городского наземного транспорта будет опубликована дополнительно.