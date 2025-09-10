У станции «Волковская» построят терминал для электропоездов

В Санкт-Петербурге создается система диаметральных маршрутов для пригородных электропоездов, которые сойдутся у станции метро «Волковская».

Как сообщает издание «Санкт-Петербургские Ведомости», концепция городской электрички обсуждалась на железнодорожном салоне «Pro//Движение. Экспо» и предполагает интеграцию железнодорожного транспорта в городскую систему.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев назвал проект мощнейшей точкой роста города. Он отметил, что в десяти приоритетах Петербурга есть соответствующий мегапроект — наземное метро, а единый билет является его важным элементом.

Планируется создание двух диаметров: Д-1 Ораниенбаум — Белоостров и Д-2 Гатчина — Токсово. Ключевым узлом станет транспортно-пересадочный узел у «Волковской», где уже ведутся активные строительные работы. Проект предусматривает преобразование грузовой платформы в пассажирский терминал с завершением к 2028 году.

Напомним, в марте 2025 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что после реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) пригородные поезда Московского и Волховстроевского направлений будут прибывать не на Московский вокзал, а на новую пассажирскую станцию «Волковская».