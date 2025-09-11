Пассажирский теплоход «Александра» из Петербурга снят с мели

Пассажирский теплоход «Александра», совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, благополучно снят с мели в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области. Инцидент произошел 11 сентября, когда судно отклонялось от установленного курса.

По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших, разлива нефтепродуктов не допущено. Пассажирам теплохода были своевременно предоставлены напитки и горячее питание на протяжении периода ликвидации последствий инцидента, сообщает персс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На текущий момент судно возобновило движение и продолжает следовать в пункт назначения. Вологодская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и защиты прав пассажиров. Надзорное ведомство изучает обстоятельства, приведшие к отклонению от курса и последующему посадке на мель.

Эксплуатанту судна предстоит предоставить исчерпывающую информацию о причинах инцидента и предпринятых мерах по обеспечению безопасности пассажиров. Результаты проверки будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.