В Букингемском дворце сообщили о напряженности между Карлом III и Уильямом

Король Карл III в настоящее время испытывает меньшее раздражение в отношении принца Гарри, чем в отношении его старшего брата Уильяма.

По данным издания The Mirror, такие сведения распространяют инсайдеры королевской семьи после недавней встречи монарха с младшим сыном.

Встреча Карла III и Гарри в Кларенс-хаусе стала первой за 19 месяцев — предыдущая состоялась вскоре после диагностики онкологического заболевания у короля. Источники утверждают, что, несмотря на прошлые конфликты и откровенные мемуары герцога Сассекского, текущие отношения между отцом и младшим сыном развиваются более позитивно, чем с принцем Уильямом.

Напряженность в королевской семье сохраняется с момента выхода скандального интервью Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри в 2021 году и последующей публикации книги «Запасной». Однако последняя встреча свидетельствует о возможном потеплении отношений между монархом и его младшим сыном.