Эрмитаж откроет центр-спутник в Султанате Оман через пять лет

Государственный Эрмитаж создаст новый центр-спутник в Султанате Оман.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор музея Михаил Пиотровский и генеральный секретарь Национального музея Омана Джамаль аль-Мусави. Церемония подписания прошла в рамках XI Петербургского международного форума объединенных культур при участии министров культуры двух стран.

По словам Пиотровского, центр в Омане станет первым подобным проектом на Ближнем Востоке. Ежегодно здесь будут проводить две специальные выставки из эрмитажных коллекций. Одновременно центр будет функционировать как площадка для комплексного исследования юга Аравийского полуострова.

Здание центра построят в мухафазе Дофар в течение четырех-пяти лет. Этот регион исторически связан с Россией через торговлю ладаном. Как отметил аль-Мусави, новый центр станет платформой для культурного диалога и позволит российским специалистам глубоко изучать историю и культуру Омана.