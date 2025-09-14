В России произошел масштабный сбой портала «Госуслуги»

Крупный сбой затронул работу портала «Госуслуги» в России 14 сентября.

По данным сервиса Downdetector, пользователи столкнулись с невозможностью войти в личный кабинет и получить SMS-подтверждение. Наибольшее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области и Санкт-Петербурга.

Проблемы также зафиксированы в работе Единой государственной автоматизированной информационной системы. Сбои наблюдались на платформах LiveBall и Janitor, что указывает на возможные масштабные нарушения в работе IT-инфраструктуры. Точные причины происшедшего пока не установлены.

В специализированном сервисе мониторинга сообщают, что за последние сутки поступило 2972 жалобы, в том числе 631 за последний час.

Ранее аналогичные проблемы были зафиксированы у Альфа-Банка и платформы Steam, что может свидетельствовать о системных сбоях в работе различных онлайн-сервисов.