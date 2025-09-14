Воскресенье, 14 сентября 2025
В России произошел масштабный сбой портала «Госуслуги»

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Крупный сбой затронул работу портала «Госуслуги» в России 14 сентября. 

По данным сервиса Downdetector, пользователи столкнулись с невозможностью войти в личный кабинет и получить SMS-подтверждение. Наибольшее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области и Санкт-Петербурга.

Проблемы также зафиксированы в работе Единой государственной автоматизированной информационной системы. Сбои наблюдались на платформах LiveBall и Janitor, что указывает на возможные масштабные нарушения в работе IT-инфраструктуры. Точные причины происшедшего пока не установлены.

В специализированном сервисе мониторинга сообщают, что за последние сутки поступило 2972 жалобы, в том числе 631 за последний час.

Ранее аналогичные проблемы были зафиксированы у Альфа-Банка и платформы Steam, что может свидетельствовать о системных сбоях в работе различных онлайн-сервисов.

 

Общество

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность...
События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
