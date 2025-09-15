Актер Дмитрий Лагачев умер от сердечного приступа

Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев скончался в возрасте 57 лет.

Причиной смерти Дмитрия Лагачева стал инфаркт. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где актер работал доцентом.

Лагачев скончался 13 сентября на 57-м году жизни. Артист родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году и был принят в труппу Театра юного зрителя имени А.А. Брянцева, где сыграл больше 40 ролей.

Отметим, что с 2013 года Лагачев занимал должность доцента кафедры режиссуры и актерского искусства в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Помимо театральной деятельности, актер известен работами в кино, включая фильм «Гарпастум» и сериалы «Тайны следствия», «Морские дьяволы», а также озвучиванием персонажей в таких картинах, как «Мулан», «Кристофер Робин» и «Тайна Коко».