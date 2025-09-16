Российские ученые разработали робота для персонализированных экскурсий

Ученые разработали прототип интеллектуального диалогового робота-экскурсовода. Система способна проводить персонализированные экскурсии и отвечать на вопросы посетителей в режиме реального времени.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) представил прототип интеллектуального диалогового робота-экскурсовода. Устройство оборудовано системой навигации по помещению, умеет распознавать речь и синтезировать голос. Кроме того, в робота загружена база знаний об экспонатах.

Как отметил аспирант СПбГУПТД Артем Муккель, современная индустрия туризма нуждается в инновационных решениях для повышения вовлеченности посетителей. Робот-экскурговод решает проблемы традиционных экскурсий, связанные с зависимостью от расписания гидов, языковыми барьерами и стандартизированным подходом.

Система искусственного интеллекта позволяет проводить персонализированные экскурсии, адаптировать маршруты под интересы группы и обеспечивать круглосуточную доступность информации. Разработка находится на стадии лабораторного прототипа и планируется к внедрению в музеи, галереи, выставочные центры, транспортные узлы и образовательные учреждения, сообщили в пресс-службе вуза.

В отличие от существующих сервисных роботов для торговых центров, имеющих ограниченные диалоговые возможности, новая разработка предлагает специализированные решения для экскурсионной деятельности.