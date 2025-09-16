Из-за поджога автомобиля во Фрунзенском районе было возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после поджога автомобиля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемым оказался 41-летний супруг владелицы транспортного средства.

Ночью 16 сентября правоохранители получили сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на Будапештской улице. Прибывшие на место полицейские обнаружили частично выгоревший автомобиль Kia, принадлежащий 40-летней жительнице города.

Полицейские установили, что около десяти часов вечера неизвестный вылил на транспортное средство зажигательную смесь и поджег его. Владелица автомобиля предположила, что к инциденту может быть причастен ее 41-летний супруг, с которым она в настоящее время проходит бракоразводный процесс.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. По предварительной информации, к противоправным действиям его подтолкнула ревность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.